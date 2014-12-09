Яценюк ставить перед собою завдання побудувати LNG-термінал

«Впродовж кількох років ми намагаємося побудувати LNG-термінал, але для того, щоб побудувати термінал, потрібно спершу отримати дозвіл на проходження (танкерів – УНІАН) через Босфор», - сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.

За його словами, Кабмін ставить для себе завдання спочатку домовитися з Туреччиною про можливість проходження танкерів через Босфор, а потім - будівництво й самого терміналу.

«Тому з нашими турецькими партнерами ми продовжуємо переговори про можливість отримання дозволу на проходження Босфору для наших LNG танкерів», - заявив Яценюк.

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Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 року затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ було підписано головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим із нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це. Після цього інциденту відомству Каськіва досі так і не вдалося залучити нового інвестора.