Україна ризикує повернутися до 100% залежності від Росії у постачанні ядерного палива у разі будівництва Китаєм заводу з його фабрикації

Згідно до джерела, китайська компанія має ліцензію від «Росатома» на виробництво ядерного палива лише в межах Китаю.

Можливе входження китайської державної компанії China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) в проект з будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні несе ризик збереження компанією «Росатом» (Росія) контролю над його фабрикацією. Таку думку висловило УНІАН джерело в одній з енергетичних компаній, знайоме з даною ситуацією.

Більш того, згідно до джерела, китайська компанія має ліцензію від «Росатома» на виробництво ядерного палива лише в межах Китаю.

Проект з будівництва заводу з виробництва ядерного палива для енергоблоків типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор) в Україні було розпочато в 2011 році та планувалося завершити його будівництво в 2015 році. Основним партнером і власником пакету акцій заводу в розмірі 50% -1 акція є компанія «ТВЕЛ» (Росія, 100% належить «Росатому»).

В усьому світі технологією виробництва ядерного палива для ректорів ВВЕР володіють тільки дві компанії Westinghouse (Швеція/США) і «ТВЕЛ» (Росія).

«У виборі технології важливо розуміти, яку саме Україна буде використовувати, тому що від цього залежить і енергетична безпека і незалежність країни. На сьогодні, якщо говорити відверто, дві компанії у світі володіють технологією виробництва палива для реакторів ВВЕР - Westinghouse і ТВЕЛ», – прокоментував журналістам Азіз Даг, віце-президент Westinghouse, у четвер, 19 липня, в Южноукраїнську (Миколаївська обл.).

Відповідно до джерела, у разі вдалих домовленостей у тристоронньому форматі між Китаєм, Україною і Росією, CNEIC почне фінансування будівництва заводу і викупить частку акцій компанії «ТВЕЛ». Водночас, за його словами, «ТВЕЛ» має надати доступ до дизайну палива для енергоблоків ВВЕР через Китай (фактично передаючи таким чином міжнародну ліцензію).

«Китайська компанія має можливість виробляти паливо ВВЕР, що зараз і робить, а також французьке паливо і паливо Westinghouse - але тільки в Китаї, а не за її межами», - повідомило джерело. За його словами, «ТВЕЛ» залишиться власником дизайну палива і, таким чином, буде відповідати за подальші поліпшення або модифікації, а також постачання ключових компонентів для виробництва паливних збірок.

У свою чергу китайська компанія, як частковий власник такого заводу, буде отримувати частину доходів і буде впливати на майбутні інвестиції в роботу заводу і, звичайно ж, кадрові питання.

«На сьогоднішній день ця модель вже працює в Китаї, з тією різницею, що Росія не володіє частиною китайського виробництва. «Росатом» дав китайській компанії дозвіл виробляти паливо дизайну ВВЕР-1000 з комерційної ліцензії (тобто Росія отримує оплату за дозвіл на таке виробництва). Однак повноваження на проектування залишаються у Росії, яка також виробляє деякі компоненти палива. Ці компоненти поставляються на складальний завод в Китаї для виробництва кінцевого продукту. В Україні буде використовуватися такий же процес, проте всі російські вступні будуть йти через Китай, а не безпосередньо в Україну, щоб завод офіційно не асоціювався з Росією», - зазначило джерело.

У зв'язку з цим, за словами джерела, «Росатом» зможе в будь-який момент зупинити постачання компонентів. На думку джерела, завод буде рентабельним у разі виробництва палива для всіх АЕС України, тобто Україна фактично може повернутися до 100% залежності від Росії в даній галузі.

Як повідомляв УНІАН, у травні компанія China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC, Китай) направила лист генеральному директору концерну "Ядерне паливо" Сергію Дроботу, де повідомила, що вона зацікавлена в проведенні тристоронніх переговорів з компанією «ТВЕЛ» (Росія) і вказала, що російська компанія згодна на їх проведення. Передбачається, що CNEIC викупить частку акцій в підприємстві «Завод з виробництва ядерного палива». У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені наступним чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести в статутний капітал заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області. Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи по ньому так і не були розпочаті. У червні 2016 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що американсько-японська компанія Westinghouse готова розпочати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива в Україні. У свою чергу, на нещодавній зустрічі з журналістами в Южноукраїнську (Миколаївська обл.) Азіз Даг, віце-президент Westinghouse прокоментував, що компанія готова розглянути пропозиції українського уряду щодо участі в проекті, але на сьогоднішній день офіційно таких пропозицій не надходило.