У «Нафтогазі» розповіли, чого чекають від суду в Швеції щодо спору з «Газпромом»

«Нафтогаз» розраховує на зняття обмежень щодо примусового стягнення боргу з «Газпрому» у Швеції найближчим часом.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує на зняття у Швеції найближчим часом обмежень щодо примусового стягнення 2,6 млрд дол. боргу з «Газпрому», які було накладено апеляційним судом країни за позовом російської компанії.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Апеляційний суд Швеції тимчасово призупинив тільки примусове стягнення і тільки на території Швеції. Ми розраховуємо, що й це обмеження буде знято найближчим часом. «Газпром» прекрасно це розуміє. Так само вони розуміють всі ризики для себе від невиконання рішення арбітражу. Саме тому вони й попросили на тристоронній зустрічі, щоб ми припинили арештовувати їхні активи. На що їм було сказано тверде «ні», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі з транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території країни в спорі про контракт на транзит газу. Зараз «Нафтогаз» оскаржує це рішення суду.