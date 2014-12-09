Кабмін готовий ввести особливий режим оподаткування для енергодобувних компаній

Кабінет міністрів України у рамках реалізації нової економічної політики готовий розглянути можливість введення особливих режимів оподаткування господарської діяльності енергодобувних компаній, готових працювати в Україні, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Уряд заявляє про те, що ми переходимо від договорів про спільну діяльність, яка зводилася до надприбутків окремих компаній, до класичного світового принципу угод про розподіл продукції. При цьому у рамках нашої податкової політики ми міняємо наші підходи до оподаткування компаній, і пропонуватимемо парламенту змішаний підхід, який має залучати нових інвесторів, - сказав Яценюк. – Новий інвестор, який тільки дістав доступ до інвестицій і почав бурити свердловину, має платити менше, а той інвестор, який вже веде видобуток корисних копалин, має платити так, як це прийнято у світі, – ренту і доходи (податок з доходів - УНІАН)».