Україна купила газу майже на мільярд доларів - імпортувала з восьми країн Європи

Найбільші обсяги газу в Україну поставили зареєстровані в Швейцарії компанії.

Україна в січні-травні 2018 року імпортувала 3,27 млрд куб. м природного газу на загальну суму 906,7 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили в Україну 1,38 млрд куб. м на 380,83 млн дол., з Німеччини було поставлено 937,5 млн куб. м на 261,1 млн дол., з Польщі - 285,7 млн куб. м на 84,5 млн дол., з Великої Британії - 245,2 млн куб. м на 65,3 млн дол., з Угорщини - 121,6 млн куб. м на 32,4 млн дол., із Словаччини - 88,9 млн куб. м на 24 млн дол., з Люксембургу - 57,8 млн куб. м на 16,2 млн дол., з Австрії - 21,3 млн куб. м на 6,4 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, у 2017 році - 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу торік становила 3,228 млрд дол.