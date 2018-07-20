У МЗС України назвали країни Євросоюзу, які виступають за будівництво "Північного потоку-2"

У МЗС заявляють, що ці країни отримуватимуть безпосередній зиск від функціонування російського газопроводу.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що в Європейському Союзі Німеччина, Австрія, Нідерланди і Бельгія не підтримують позицію спротиву України щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Про це Зеркаль сказала в ефірі телеканалу "5 канал".

Вона розповіла, що рівень комунікації між Україною та США у питанні побудови газопроводу "Північний потік-2" "дратує німецьких партнерів". "І вони вже сильно намагаються навіть це від нас приховати, що вони роздратовані нашою комунікацією зі Сполученими Штатами", - сказала заступник міністра.

Зеркаль також пояснила, що в Європі деяким країнам не подобається, що США можуть використати такий важель впливу, як запровадження санкцій проти компаній, які залучені до будівництва газопроводу. "І вони вважають, що це шантаж, і цей шантаж пов'язаний не тільки з санкціями щодо "Північного потоку", а ще і з іншими торговельними заходами і цією торговельною війною, яка зараз розпочата Сполученими Штатами (щодо введення Сполученими Штатами мит на ввезення продукції зі сталі та алюмінію з країн ЄС - УНІАН)", - сказала Зеркаль.

При цьому вона зауважила, що серед країн-членів Євросоюзу є лише чотири країни, які не підтримують позицію України щодо "Північного потоку-2".

"Є всього чотири країни, які нас не підтримують. Це всі чотири країни, які зацікавлені в тому, щоби "Північний потік-2" був побудований, які будуть отримувати безпосередній зиск від його функціонування", - сказала Зеркаль і додала, що йдеться про Німеччину, Австрію, Нідерланди і Бельгію.

Читайте такожДо Конгресу США внесено законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

"Всі решта країн розуміють, що будівництво цього газопроводу фактично змінить ринок газу в ЄС. І домінувати на цьому ринку буде Німеччина. Тому є питання щодо того, що південь, і та ж сама Італія, вони не зацікавлені у будівництві "Північного потоку", і їх позиція чітка і зрозуміла", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

11 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він звинуватив Німеччину у невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії. Також Трамп назвав побудову газопроводу "Північний потік-2" трагедією і помилкою Німеччини.