Захист директора «Укрінтеренерго» вимагає від Генпрокуратури закрити кримінальну справу

Захист директора державного підприємства “Укрінтеренерго” Володимира Зіневича, який підозрюється в розтраті майна через контракт на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки для потреб українських ТЕС, вимагає від генерального прокурора Віталія Яреми закрити кримінальне провадження за відсутністю події злочину.

Про це УНІАН повідомив адвокат Зіневича Віктор Петруненко.

За його словами, клопотання про припинення незаконного кримінального переслідування та закриття кримінального провадження було направлено на ім'я генпрокурора.

Як сказав Петруненко, «захист стверджує, що кримінальне переслідування Зіневича є безпідставним, а повідомлення про підозру винесене відносно нього з грубим порушенням та грунтуючись не на достовірних і незаперечливих доказах (і навіть не на припущеннях), а на свідомому перекручуванні обставин та замовчувань дійсних фактів, які свідчать про відсутність події злочину, який інкримінується Зіневичу».

Петруненко зауважив, що, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, захист дійшов висновку, що його матеріали дозволяють говорити «не тільки про повне ігнорування досудовим слідством фактичних обставин подій та вкрай невдалу спробу втиснути фабулу справи у штучно сконструйовану модель нібито вчиненого Зіневичем злочину, а й про ознаки фальсифікації доказів обвинувачення органом слідства з метою притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності».

За словами Петруненка, такі грубі порушення норм матеріального і процесуального права призвели до незаконного затримання та арешту Зіневича, що ставить ці дії поза межами закону і права.

Адвокат повідомив, що обвинувачення на адресу Зіневича у придбанні начебто завідомо неякісного вугілля у ПАР грунтується виключно на висновках Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, хоча в той же час придбане у ПАР вугілля, яке було доставлено в Україну, апробується без будь-яких технологічних проблем на українських ТЕС.

Петруненко звернув увагу на той факт, що «Укрінтеренерго» за рішенням вищих інстанцій було доручено здійснити пошук та придбання вугілля для усунення його дефіциту і поставки на українські ТЕС у зв'язку із захопленням окремих територій сходу Донецької та Луганської областей незаконними озброєними формуваннями.

«Аналіз цих фактів грубого порушення з боку органів досудового слідства, зокрема свідомого перекручування обставин та замовчування дійсних фактів, які свідчать про відсутність події злочину у висунутому Зіневичу обвинуваченні, втиснення фабули справи у штучно сконструйовану модель нібито вчинення ним злочину є фальсифікацією», - заявив адвокат.

Петруненко наголосив, що «формула повідомлення про підозру Зіневичу свідчить про те, що орган слідства, усвідомлюючи, що ним досліджуються відносини між двома суб'єктами господарювання з приводу купівлі-продажу вугілля, за допомогою юридичних обвинувачувальних термінів надав звичайній цивільно-правовій угоді вигляд кримінального правопорушення».

Враховуючи викладене, сторона захисту Зіневича просить генпрокурора закрити кримінальне провадження за відсутністю події кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня було затримано керівника державного підприємства «Укрінтеренерго», яке придбало неякісне вугілля в Південно-Африканській Республіці.

За даними Генпрокуратури, 6 листопада було розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Центренерго», ДП «Укрінтеренерго» та низкою інших суб’єктів господарської діяльності державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Одним з епізодів злочинної діяльності, що перевіряється слідчими, є укладення в серпні цього року зовнішньоекономічного контракту на придбання вугілля сумнівної якості у ПАР.

«На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про мінімальні якісні показники вугілля, що може бути використане для українських теплоелектростанцій, в серпні 2014 року свідомо уклав контракт з компанією Steel Mont Trading Ltd (Велика Британія) про придбання вугілля в кількості 1 млн метричних тонн походженням з Південно-Африканської Республіки, яке за окремими якісними показниками було заздалегідь непридатне для використання», - підкреслюється в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до вказаного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла з початкових 86 доларів за метричну тонну до 134 доларів.

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Крім того, наголошується в повідомленні, «після фактичного надходження першої партії закупленого вугілля та встановлення його непридатності для спалювання в печах вітчизняних ТЕС службові особи державного підприємства своєчасних заходів до розірвання контракту та застосування штрафних санкцій не вжили, внаслідок чого допущено придбання завідомо неякісного вугілля на загальну суму майже 30 млн доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить майже 400 млн грн».

За таких обставин доставлене з ПАР вугілля для самостійного спалювання в печах Зміївської та Трипільської ТЕС не використовується, а спалюється виключно в суміші з російським вугіллям, зазначили в ГПУ.

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Досудовим слідством дії директора «Укрінтеренерго» кваліфіковано як розтрата коштів державного підприємства в особливо великому розмірі за ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.