Путін не розуміє, чому в Росії дорожчає бензин, якщо ціни на нафту падають

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами уряду Росії.

«На 10% на 1 грудня збільшилися ціни на нафтопродукти, при зниженні світових цін на нафту на 35%. Але і це ще не все. Це не викликало б особливих питань - хоча вони, безумовно, є, - але основне збільшення зафіксовано в роздрібному сегменті, в той час як в оптовому ціни знижуються. Це як взагалі зрозуміти? А куди ФАС тоді дивиться?», - сказав Путін.

Читайте такожРубль через падіння нафти продовжує втрачати позиції

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Путін заявив, про готовність РФ до кризи на тлі «катастрофічного зниження цін на енергоносії».

«Так, готова. Ми думаємо про всі сценарії, в тому числі і про так зване катастрофічне зниження цін на енергоносії, що цілком можливо. Ми допускаємо це. І Мінекономіки, Мінфін, і уряд у цілому прораховують розвиток економіки за кожним з цих сценаріїв», - сказав Путін.

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 8 грудня, знизилася на 2,36% - до 63,78 долара за барель з 65,32 долара в попередній торговельний день.

27 листопада ОПЕК на сесії у Відні ухвалила рішення зберегти нинішню квоту на видобуток нафти в 30 млн барелів на день. Надлишок нафти на світовому ринку становить близько 2 млн барелів на день, на ринку самої ОПЕК пропозиція перевищує попит більш як на 1 млн барелів.

За останні п'ять місяців ціна на нафту знизилася майже на 40 доларів за барель.