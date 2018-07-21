Іран погрожує блокувати експорт нафти з країн Перської затоки - ЗМІ

Аятолла Алі Хаменеї підтримав ідею про закриття Ормузької протоки для постачальників нафти.

Іран через США погрожує блокувати експорт нафти з країн Перської затоки.

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Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї підтримав пропозицію президента країни Хасана Роухані про блокування поставок нафти, повідомляє "Німецька хвиля". "Якщо експорт іранської нафти буде блоковано, то жодна інша країна в регіоні теж не буде експортувати її", - йдеться в заяві Хаменеї.

Він також закликав очільника іранського МЗС суворо дотрисуватися позиції президента з цього питання.

Роухані раніше пригрозив перекрити поставки нафти на міжнародний ринок через Ормузьку протоку, якщо США будуть домагатися припинення закупівель іранської нафти іншими країнами.

Через Ормузьку протоку Перська затока з'єднується з Оманскою затокою, і далі з Аравійським морем та Індійським океаном. Бахрейн, Катар і Кувейт можуть поставляти нафту на експорт тільки через цю протоку, оскільки інших виходів до моря у них немає. Через неї також йдуть танкери Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку.

Всього через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини усієї експортованої у світі нафти, значна її частина надходить у Китай, Японію, Індію, Південну Корею і Сінгапур.

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), укладеного між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною у 2015 році, який передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості у силі.

Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану, а потім зажадали від держав-союзників до 4 листопада припинити купувати нафту в Ірану, заявивши, що в іншому випадку введуть санкції проти закупівельників.

Зокрема, США направили попередження низці японських компаній з вимогою звести закупівлі нафти в Ірану до нуля.

Після цього стало відомо, що Японія розглядає можливість відмови від іранської нафти і водночас починає переговори з тим, щоб вивести свої компанії з-під можливих санкцій США, а також шукає заміну іранській нафті на ринках ОАЕ і Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, у травні держсекретар США Майк Помпео заявив, що політика США стосовно Ірану не має на меті змінити керівництво цієї країни, її мета - змінити поведінку іранських лідерів, щоб вони дослухалися до власного народу і припинили деструктивну поведінку в регіоні.