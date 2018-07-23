Санкції близько: США хочуть скоротити імпорт іранської нафти до мінімуму

Держсекретар США Майкл Помпео зазначив, що Вашингтон готовий вести діалог з Тегераном, коли він переконає в зміні свого курсу.

США поставили мету у взаємодії з постачальниками енергоносіїв домогтися зниження рівня імпорту нафти з Ірану до близької до нуля значення до 4 листопада.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву держсекретаря США Майкл Помпео заявив у неділю під час виступу в бібліотеці колишнього президента США Рональда Рейгана в окрузі Вентура (штат Каліфорнія).

"Центральним шляхом нашої кампанії є відновлення санкцій щодо банківського та енергетичного секторів Ірану. Як ми пояснювали в останні тижні, ми зосереджені на тому, щоб у взаємодії з країнами - імпортерами іранської сирої нафти спробувати довести цей імпорт якомога ближче до нуля до 4 листопада", - зазначив держсекретар.

Помпео додав, що Сполучені Штати готові вести з нинішнім керівництвом Ірану діалог про шляхи просування вперед, однак спочатку влада Ісламської Республіки має зробити "переконливі і незворотні" кроки по зміні свого курсу.

Він також повідомив про те, що нещодавно США у взаємодії з Євросоюзом перекрили незаконний канал, що дозволяє перекачувати до Ісламської Республіки мільйони доларів, отриманих на валютообмінних операціях. "Далі буде більше", - обіцяв Помпео.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він би хотів цього, він би вітав це, - сказав шеф американської дипломатії, відповідаючи на питання ведучого про те, чи можливе налагодження відносин між Вашингтоном і Тегераном. - Президент говорив, що якщо ми зможемо досягти змін, якщо ми зможемо добитися від керівництва прийняття стратегічного рішення щодо того, як забезпечити свій добробут і добробут свого народу, то будемо готові вести діалог і обговорювати, як рухатися далі".

"Президент щонайменше один раз говорив, що він готовий робити це з керівництвом Ірану, однак не раніше, ніж настане цей момент: коли будуть демонстративно проведені переконливі і незворотні зміни в іранському режимі, яких на сьогоднішній день я не бачу. Однак я живу в надії", - зазначив Помпео.

На початку липня директор відділу політичного планування Держдепартаменту Брайан Хукс оголосив, що США мають намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану з допомогою енергетичних санкцій, які, за його словами, будуть відновлені 4 листопада.