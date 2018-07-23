Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок після продовження терміну експлуатації

Термін експлуатації даного енергоблоку продовжено до 11 грудня 2037 року.

Рівненська атомна електростанція підключила в Об'єднану енергосистему України блок №3 після продовження терміну його експлуатації до 11 грудня 2037 року, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

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"23 липня 2018 року о 03:04 енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) підключений до енергомережі після завершення середнього планового ремонту, розпочато його експлуатація в надпроектний період. Триває планове підвищення потужності блоку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 годину 23 липня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 450 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Повідомляється, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Колегія Держатомрегулювання схвалила продовження експлуатації енергоблоку №3 Рівненської атомної електростанції у понадпроектний строк - на 20 років, до 11 грудня 2037 року.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.