Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,3 мільярда кубів

Газові сховища України заповнені на 39,75%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 65,45%, або на 4,866 мільярда кубометрів, - до 12,301 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 21 липня до сховищ було закачано 1,11 мільярда кубометрів газу.

Станом на 21 липня запаси газу в ПСГ становлять 12,301 мільярда кубометрів газу, що на 2,5%, або на 315,5 мільйонів кубометрів, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (12,617 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 21 липня Україна імпортувала 778,57 мільйона кубометрів газу (з них 398,6 мільйона кубометрів - через Словаччину, 323,7 мільйона кубометрів - через Угорщину, 56,34 мільйона кубометрів - через Польщу) власний видобуток за липень становить 1,196 мільярда кубометрів, а транзит - 5,54 мільярда кубометрів.

Зазначається, що станом на 21 липня українські газові сховища заповнені на 39,75%.

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.