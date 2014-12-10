Греція, Болгарія і Румунія мають намір побудувати спільний газопровід - ЗМІ

Про це намір йдеться в спільній заяві, прийнятій главами грецького, болгарського і румунського міністерств енергетики в кулуарах зустрічі з їхніми колегами з інших країн ЄС, що відбулася в Брюсселі у вівторок, 9 грудня, повідомляє DW.

При цьому представники Болгарії, Греції та Румунії висловили надію на фінансову підтримку ЄС у реалізації своїх проектів.

У той же час керівництво Єврокомісії вітає такий задум трьох країн.

"Я радий, що повідомлення (Росії про відмову від "Південного потоку" - ред) вже призвело до виникнення нових ідей і пропозицій", - відреагував на заяву трійки віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, який відповідає за енергетичний союз.

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Крім того, на зустрічі глав енергетичних відомств Болгарії, Угорщини, Словенії, Австрії, Хорватії, Італії, Греції та Румунії було обговорено можливість розробки так званого південного коридору, яким в Європу буде поставлятися газ з Каспійського моря.

За словами Шефчовича, він отримав від Азербайджану запевнення в тому, що запланований газопровід може бути швидко побудований. "В 2019 році вони будуть постачати газ з Каспійського моря до європейських кордонів", - підкреслив Шефчович.