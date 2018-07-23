Нова загроза енергобезпеці: СБУ бачить її в компанії Ахметова

Спецслужба звернулася до Ради оптового ринку електроенергії зі спеціальним листом.

Служба безпеки України на початку липня закликала Раду оптового ринку електроенергії зупинити "загрозу енергетичній безпеці держави внаслідок можливого ухвалення запропонованих змін до Правил ОРЕ".

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Про це повідомляє "Главком" з посиланням на лист СБУ, спрямований до Ради оптового ринку електроенергії (ОРЕ).

"Причиною для неспокою стала інформація "про спроби окремих суб’єктів генерації встановити монопольне становище на оптовому ринку електроенергії, що може мати негативні наслідки для енергетичної галузі держави". СБУ у зв’язку з цим вдалась до заходів із контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією спецслужби, на початку червня Рада ОРЕ звернулась до уряду з проханням затвердити зміни до Правил оптового ринку електричної енергії. Ініціювати ці зміни ще з осені 2017 року наполегливо почала енергетична корпорація ДТЕК мільярдера Ріната Ахметова.

"Суть пропозицій полягає у тому, щоб диспетчерський центр (НЕК "Укренерго") примусово не включав в роботу енергоблоки теплових електростанцій, які працюють на антрацитовому вугіллі, навіть якщо їхні цінові пропозиції будуть меншими порівняно з пропозиціями енергоблоків, що спалюють газове вугілля. Тобто пропонується затвердити пріоритетне використання саме електроенергії, виробленої з вугілля марки Г", - пояснює видання.

Підкреслюється, що у разі реалізації цієї схеми найбільше виграє енергохолдинг Ріната Ахметова. Зупинка антрацитових блоків означає, що їхні доходи будуть перерозподілені між іншими виробниками. А з огляду на те, що 75% всієї теплової генерації належить Ахметову, стає зрозумілим, хто цей "інший виробник"… У найбільшому ж мінусі опиниться підприємство "Донбасенерго". Якщо зміни до Правил ОРЕ будуть внесені, то, за розрахунками цієї компанії, наприклад, в міжопалювальний сезон зупиниться єдиний працюючий енергоблок її Слов`янської ТЕС, адже він працює на антрациті. Протягом шести місяців постійні витрати "Донбасенерго" будуть покриватися лише на 40%. У компанії вважають, що це доведення її до штучного банкрутства.