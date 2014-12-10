Нафта дешевшає через заяву Ірану про бажання збільшити видобуток

Світові ціни на нафту знижуються в середу на заяві головного аналітика по нафтовому ринку Міністерства нафти Ірану про бажання країни збільшити видобуток нафти, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,27% - до 66,01 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,06% - до 63,01 долара за барель.

Головний аналітик по нафтовому ринку Міністерства нафти Ірану Мохаммад Садег Мемаріан заявив на прес-конференції в Дубаї, що Іран, обтяженим економічними санкціями через ядерну програму, хоче збільшити видобуток нафти до 4,8 мільйона барелів на день, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Bloomberg.

Іран заявив про бажання збільшити видобуток нафти на тлі продовження "цінової війни" між країнами ОПЕК. Минулого тижня держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco надала США та Азії рекордні знижки на нафту в січні. Знижка для країн Азії складе 2 долари за барель, таким чином, ціна досягне мінімуму з червня 2000 року.

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Другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, Ірак, знизив ціну на нафту марки Basrah Light на 4 долари для країн Азії - в результаті ціна досягла мінімуму з серпня 2003 року. Для американських покупців ціна знижена на 30 центів. Крім того, були збільшені обсяги поставок до Європи.

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"На тлі проблем в ОПЕК, відсутності зниження видобутку нафти в США і недостатніх геополітичних побоювань ціни на нафту продовжують знижуватися", - прокоментував агентству стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.