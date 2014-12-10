У Європі знайшли заміну «Південному потоку»

Європа обрала новий пріоритетний проект газопроводу «Південний газовий коридор» (ПГК), яким у ЄС повинен піти газ із Каспійського регіону.

Про це заявив у вівторок єврокомісар у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович під час засідання Ради Євросоюзу, яке було присвячене проблемі «Південного потоку», повідомляє "Газета.Ru".

«Перший газ з «Південного газового коридору» повинен прийти в Європу до 2019 року», - пообіцяв Шефчович.

При цьому європейський чиновник зазначив, що міністри енергетики країн ЄС під час засідання розглянули можливості спрощення політичних і бюрократичних проблем при реалізації цього європейського енергетичного проекту, а також надання сприяння у вирішенні цих проблем між його учасниками за межами Євросоюзу.

Міра актуальна, при тому, що російському «Південному потоку» Брюссель полегшити політичні та бюрократичні проблеми не захотів, через що в підсумку Москва відмовилася від проекту.

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«Південний потік» ніколи не був реальним пріоритетом Єврокомісії, - коментує завідувач сектору економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів РФ Сергій Агібалов. - Брюссель завжди намагався знизити залежність від «Газпрому» і шукав альтернативних постачальників, так що торпедування «Південного потоку» було суто політичним рішенням».

ПГК об'єднує кілька проектів газопроводів, призначених для постачання з Каспійського регіону до Європи в обхід Росії. Раніше в ПГК входив навіть проект Nabucco, який на сьогоднішній день фактично провалився. Зараз можна говорити про проект розширення Південно-Кавказького газопроводу (Баку - Тбілісі - Ерзурум), яким азербайджанський газ дійде до Туреччини, і його продовження - Трансанатолійський і Трансадрітичний газопроводи (TANAP і TAP відповідно). TAP стане останньою ланкою в ланцюзі, виходячи через Грецію, Албанію і Адріатичне море на південь Італії і далі в Західну Європу.

За словами Шефчовича, ЄС вже отримав запевнення Азербайджану і Туреччини в прихильності реалізації проектів по ПГК.

Також в рамках ПГК розглядається варіант Транскапійського газопроводу, яким в Європу повинен піти газ з Туркменістану.

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За словами Шефчовича, ЄС має намір активізувати будівництво газопроводів місцевого значення в Південній Європі для їх з'єднання з енергосистемою інших країн ЄС. «Ми також повинні вивчити можливості додаткових інвестицій у цю інфраструктуру», - сказав європейський чиновник.

Російський «Південний потік» передбачав постачання 63 млрд кубометрів (з них 14 млрд кубів буде отримувати сама Туреччина). Такою ж повинна бути потужність альтернативного російського газопроводу, який після відмови від «Південного потоку» Росія вирішила прокласти через Туреччину, створивши там хаб для поставок в Європу.

Однак проблема інфраструктури стосується і російського проекту. Справа в тому, що і в самій Туреччині немає потужностей для приймання, зберігання та транзиту запланованих Росією обсягів газу. Враховуючи, що новий російський газопровід та ПГК в Туреччині перетнуться, може виникнути інфраструктурна конкуренція.

Крім того, перед Росією може знову постати питання Третього енергопакету, від якого вона, здавалося, позбулася, відмовившись від «Південного потоку» (Єврокомісія гальмувала проект саме через невідповідність «Південного потоку» нормам антимонопольного законодавства, які забороняють одній і тій ж компанії займатися постачанням і транспортуванням газу). Справа в тому, що Туреччина веде переговори про вступ до Євросоюзу, і якщо він відбудеться, турецька влада буде гармонізувати своє законодавство з європейським.