Україна і США розглядають проект «Північний потік-2» як загрозу енергобезпеці Європи

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і заступник Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон обговорили спектр питань в енергосфері.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і заступник Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон обговорили у Києві спектр питань в енергосфері та загрози проекту «Північний потік -2».

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Україна та США єдині в своїй позиції щодо протидії реалізації російського проекту «Північний потік-2», який є прямою загрозою енергетичній безпеці Європи і погіршує ситуацію із диверсифікацією способів постачання енергоносіїв до європейських споживачів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це другий візит високопосадовця уряду США в Україну. Він перебуває у Києві після переговорів з енергетичних питань в Брюсселі.

«Хотів би засвідчити повну підтримку США в питанні передусім енергобезпеки. Ми налаштовані далі підтримувати позицію щодо проекту «Північний потік – 2» і продовження транзиту газу через Україну. Ці два компоненти – взаємопов’язані, і вони є складовою енергобезпеки Європи. США і надалі продовжуватимуть виступати за диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв до Європи», - сказав Феннон.

Під час зустрічі наголошувалося, що сьогодні українська газотранспортна система – надійна і здатна забезпечувати той обсяг транзиту, який заявлено, без штучних політичних впливів.

«Більше того, Україна була і є готовою запросити світові компанії – лідери ринку, в тому числі із США, до управління ГТС та до реалізації інших енергопроектів – у видобуванні, транспортуванні ресурсів та запровадженні проектів альтернативної енергетики», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лузі і німецький Грайфсвальд.

В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також повинен проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже почала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмин.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».