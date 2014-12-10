ЄС хоче отримати від Росії офіційну відмову від «Південного потоку»

Євросоюз вимагає від Росії пояснити її позицію щодо будівництва газопроводу «Південний потік», оскільки вважає заяву президента Росії Володимира Путіна на прес-конференції на початку грудня "неофіційною", повідомила Єврокомісія.

Заступник голови Єврокомісії, виконавчого органу ЄС, Марош Шефчович провів у Брюсселі переговори з країнами, чиї інтереси безпосередньо зачепило рішення Росії.

"Країни-учасниці ЄС, що мають безпосереднє відношення до проекту, відзначили неофіційний статус цієї заяви і попросили заступника голови прояснити ситуацію з російською стороною", - йдеться в спільній заяві Шефчовича і країн: Австрії, Болгарії, Хорватії, Греції, Італії, Румунії і Словенії.

Як передає Рейтер, Єврокомісія створить робочу групу, яка в прискореному режимі обговорить варіанти заміни «Південного потоку», наприклад, будівництво газопроводу між Болгарією, Румунією та Сербією, повідомив Шефчович.

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Деякі країни ЄС висловили сподівання, що «Південний потік» все-таки може бути побудований. За словами віце-канцлера Німеччини Зігмара Габріеля, проект можна відродити після поліпшення відносин з Росією, що зіпсувалися через війну в Україні. Якщо Росія передумає, сторони можуть повернутися до переговорів, сказав заступник міністра економічного розвитку і енергетики Італії Клаудіо Де Вінченті.

«Газпром» в понеділок оголосив про створення компанії для будівництва газопроводу до Туреччини, яка за його планом стане замість України основною транзитною країною для постачання російського газу в Європу.