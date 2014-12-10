Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень зросли майже на 9%

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Також повідомляється, що 8 грудня, за температури -1,1⁰С, покриття електроспоживання в Об'єднаній енергетичній системі України у розмірі 25 762 МВт забезпечували всі види енергогенерації у країні, причому в роботі перебували 41 вугільний енергоблок, один корпус і один газомазутний блок ТЕС потужністю 8 243 МВт.

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В аварійних ремонтах на максимум електроспоживання 8 грудня перебували 26 енергоблоків сумарною потужністю 6 157 МВт, в тому числі через дефіцит вугілля перебували 18 одиниць обладнання потужністю 4 244 МВт.

Чотири електростанції (Зміївська, Криворізька, Вуглегірська та Придніпровська ТЕС) через дефіцит вугілля працюють складом обладнання нижче мінімально допустимого, зазначають в «Укренерго».

«Об'єднана енергосистема України продовжує працювати у складних умовах, викликаних дефіцитом палива і руйнуванням електричних мереж та інфраструктури внаслідок бойових дій у Донецькій і Луганській областях», - резюмували у держкомпанії.

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Як повідомляв УНІАН, від грудня в Україні почалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок. Уже отримано 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року. Однак після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго» решту обсягів вугілля викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Крім того, енергогенеруючі компанії здійснюють імпорт вугілля із Росії.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.