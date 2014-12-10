Україна чекає рішення арбітражу щодо спору з «Газпромом» у першій половині 2016 року

Україна очікує рішення Стокгольмського арбітражу щодо цінової суперечки на газ між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» у першій половині 2016 року, йдеться в програмі дій уряду.

Крім того, уряд у першій половині 2016 року чекає на дозвіл Стокгольмського арбітражу щодо перегляду контракту на транзит російського газу до ЄС через територію України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами екс-міністра енергетики Юрія Продана, рішення Арбітражного суду Стокгольма з газової суперечки може бути ухвалено восени 2015 року.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма.

Крім перегляду ціни на російське паливо, яка різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину — до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.