«Надра України» отримала пропозицію щодо розробки родовища в Чернівецькій області

Національна акціонерна компанія «Надра України» 9 грудня отримала пропозицію щодо розробки нафтогазового родовища, розташованого на Красноїльській площі (Чернівецька обл.) від одного інвестора, йдеться в повідомленні компанії.

«У присутності членів конкурсної комісії був відкритий один конверт з пропозицією від однієї юридичної особи», - відзначають в компанії.

При цьому повідомляється, що оцінюватися пропозиції інвестора будуть протягом 7 робочих днів.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада "Надра України" розмістила оголошення про конкурс на залучення інвесторів в розробку Красноїльської площі. Компанія призначила кінцевий термін подачі документів на участь у конкурсі, а також розкриття пропозицій - 9 грудня 2014 року.

30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.