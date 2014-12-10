Україна за 11 місяців збільшила імпорт газу з ЄС майже вдвічі

Україна за січень-листопад 2014 року збільшила імпорт природного газу з країн Європейського Союзу порівняно з аналогічним періодом минулого року майже вдвічі - до 4 млрд куб. м з 2,1 млрд куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС, держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, станом на 8 грудня, з початку поточного місяця з Європи в Україну надійшло 242,9 млн куб. м природного газу.

Зокрема, 8 грудня надійшло з Польщі - 2,0 млн куб. м, зі Словаччини - 30,7 млн куб. м.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 9 грудня Україна після піврічної перерви почала імпорт природного газу з Росії з добовим обсягом 43,5 млн куб. м.

Україна відновила купівлю газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже в 2 рази. Наприкінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів.