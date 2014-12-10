"Надра України" чекає інвесторів для розробки нафтогазового родовища на Полтавщині до 16 грудня

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Раніше кінцевою датою прийому заявок від інвесторів було встановлено 10 грудня.

Згідно з повідомленням, спецдозволом на користування надрами на вказаому родовищі володіє «Миргороднафтогазрозвідка» - дочірнє підприємство «Надра України».

Читайте також«Надра України» отримала пропозицію щодо розробки родовища тільки від одного інвестора

З переможцем конкурсу буде укладено договір про спільну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволу на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.