"Надра України" чекає інвесторів для розробки нафтогазового родовища на Полтавщині до 16 грудня
НАК «Надра України» продовжила до 16 грудня прийом заявок на конкурс із залучення інвесторів для розробки покладів нафти і газу, розташованих на Перевозівському родовищі (Полтавська обл.)
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Раніше кінцевою датою прийому заявок від інвесторів було встановлено 10 грудня.
Згідно з повідомленням, спецдозволом на користування надрами на вказаому родовищі володіє «Миргороднафтогазрозвідка» - дочірнє підприємство «Надра України».
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З переможцем конкурсу буде укладено договір про спільну діяльність.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволу на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.
Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.
Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.
До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.