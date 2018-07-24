"Нафтогаз" повідомив, коли запрацює оператор української ГТС

Процес відокремлення функції оператора ГТС має завершитися до початку 2020 року, коли закінчиться контракт на транзит з "Газпромом".

Наглядові ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" та нової компанії-оператора газотранспортної системи (ГТС) - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (МДУ) погодили " дорожню карту співпраці з метою виділення функції оператора ГТС України на початку 2020 року.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у мікроблозі Twitter.

"Наглядова рада "Нафтогазу" досягла згоди з наглядовою радою "Магістральних газопроводів України" щодо дорожньої карти співробітництва з метою повного і прозорого відділення функції оператора ГТС в Україні", - йдеться в повідомленні.

Голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд зазначила, що це дуже важлива віха, яка забезпечить виконання Україною регуляторних вимог ЄС, гарантуючи при цьому енергетичну безпеку й економічне процвітання нашої країни.

Також у повідомленні зазначено, що у відповідності з узгодженим меморандумом про взаєморозуміння, процес відокремлення функції оператора ГТС (анбандлінга) має бути завершений до початку 2020 року, після того, як закінчиться дія чинного контракту на транзит газу з "Газпромом".

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". Разом з тим, менеджмент Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Також "Нафтогаз" залучив в якості менеджера проекту анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

У "Нафтогазі" вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох проваджень російський "Газпром" залишився винен українській компанії 2,56 мільярда доларів.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив "Нафтогаз України" в якості контрагента російського газового монополіста "Газпром" в контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту до нового оператора був важливий для проведення реформи розділення "Нафтогазу" і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.