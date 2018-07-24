І знову не банний день: суд переніс засідання щодо спору "Нафтогазу" та "Київтеплоенерго"

"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Київтеплоенерго", по якому вимагає визнати підприємство правонаступником всіх боргів "Київенерго".

Господарський суд Києва переніс на 31 липня засідання щодо справи, в якому комунальне підприємство "Київтеплоенерго", яке отримало в управління теплові активи від "Київенерго", вимагає від НАК "Нафтогаз України" визнати укладеним договір на постачання газу.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за клопотанням "Київенерго" суд ухвалив 24 липня.

"За клопотанням позивача в засіданні суду оголошено перерву до 31 липня", - сказала суддя Сівакова Вікторія.

Представник "Київтеплоенерго" Ніна Соломенко пояснила перерву необхідністю підготуватися до зустрічного позову "Нафтогазу", який вимагає визнати правонаступництво всіх боргів "Київенерго".

"Засідання перенесено у зв'язку з тим, що нам необхідно підготуватися і подати відзив на зустрічний позов "Нафтогазу" до "Київтеплоенерго", за яким вони вимагають визнати нас правонаступником всіх боргів "Київенерго", - сказала вона.

У свою чергу, представники "Нафтогазу" відмовилися від коментарів і порадили звернутися до прес-служби компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі і котельні столиці перейшли від "Київенерго" в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго". 22 травня влада Києва повідомили, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" відразу після вирішення питання правонаступництва 5 мільярдів гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Він зазначив, що стосовно 1,2 мільярда гривень між сторонами зараз йде судовий спір.