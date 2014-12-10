Два енергоблоки на Хмельницькій АЕС хочуть побудувати до 2020 року

Україна планує в 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР, говориться в програмі дій уряду.

Раніше, 9 грудня на засіданні уряду, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив термін добудови атомних енергоблоків - 2018 рік.

Водночас, у програмі уряду не міститься інформація, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС.

Також у документі відзначається, що до 2020 року планується розширення програми співпраці з американсько-японською компанією Westinghouse, ядерне паливо якої проходить тестування на Южно-Українській АЕС.

Завершення будівництва першої черги Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива, згідно з урядовою програмою, заплановане в 2017 році. Наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України виділив земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію Holtec.

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Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.