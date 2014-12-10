Затримано голову «Укргазвидобування» Костюка

У Києві 10 грудня затримано голову найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування» Сергія Костюка, говориться в повідомленні прокуратури Києва.

«Сьогодні вранці в Києві затриманий голова ПАТ «Укргазвидобування» Сергій Костюк. Затримання відбулося в рамках спільної операції прокуратури міста Києва і СБУ неподалік головного офісу цієї компанії на вулиці Кудрявській», - говориться в повідомленні прокуратури.

«Сьогодні ж Печерський райсуд має обрати С.Костюку запобіжний захід. Столична прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Печерський районний суд Києва на прохання міської прокуратури дозволив узяти під варту голову найбільшого газодобувача в Україні держкомпанії «Укргазвидобування» Костюка і його заступника.

Прокуратура Києва оголосила про підозру Костюку і його заступнику в зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди на суму понад 16,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».