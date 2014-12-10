Естонія вперше закупила норвезький газ, щоб зняти залежність від Росії

Естонія купила пробну партію норвезького газу з литовського терміналу.

Як розповіла кореспондент радіостанції «Говорить Москва» в країнах Балтії, тестова купівля обсягом близько 100 тисяч кубометрів була здійснена в терміналі зрідженого природного газу в Клайпеді.

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Раніше Естонія повністю залежала від поставок з РФ, яка забезпечує річне споживання газу в країні на рівні 700 тисяч кубометрів.