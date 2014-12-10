ОПЕК: попит на нафту картелю у 2015 році буде мінімальним за 12 років

ОПЕК підрахувала, що попит на нафту картелю в 2015 році виявиться мінімальним за 12 років, передає ПРАЙМ.

ОПЕК у своєму грудневому звіті прогнозує зниження попиту на нафту країн організації у 2015 році на 300 тис. барелів на добу - до 28,92 млн барелів проти 29,4 млн барелів в 2014 році.

Читайте такожНафту з червня подешевшала вже на 40%Крім того, прогноз ОПЕК світового попиту на нафту в 2014 році знижений на 120 тис. барелів на добу. Новий прогноз організації передбачає зростання світового попиту в 2014 році на 930 тис. барелів на добу - до 91,13 млн барелів на добу.

Грудневий прогноз світового попиту на нафту в 2015 році також знижений - на 70 тис. барелів на добу в порівнянні з листопадовим прогнозом ОПЕК. Новий прогноз передбачає зростання світового попиту на нафту в 2015 році на 1,12 млн барелів на добу - до 92,26 млн барелів на добу.

Країни ОПЕК знизили видобуток в листопаді на 390 тис. барелів на добу в порівнянні з жовтнем до 30,053 млн барелів, випливає з доповіді організації. Так, Саудівська Аравія в листопаді виробляла 9,59 млн барелів на добу проти 9,65 млн барелів у жовтні, Лівія - 638 тис. барелів на добу в листопаді проти 887 тис. барелів у жовтні, Ірак - 3,359 млн барелів на добу в листопаді проти 3,308 млн барелів місяцем раніше.