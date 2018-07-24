«Нафтогаз» найняв британську юридичну компанію за 30 мільйонів

Юридичний супровід передбачає забезпечення захисту інтересів компанії в іноземних юрисдикціях з усіх питань, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності «Нафтогазу».

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» найняла британську юридичну компанію Freshfields Bruckhaus Deringer за 30,7 млн грн для юридичного супроводу зовнішньоекономічної діяльності «Нафтогазу».

Читайте також«Нафтогаз» - «Газпрому»: мирова угода за вже прийнятими рішеннями арбітражу неможлива

Згідно з повідомленням компанії, розміщеному в системі державних закупівель Prozzoro, договір було підписано 23 липня 2018 року.

Відзначається, що юридичний супровід передбачає забезпечення захисту інтересів компанії в іноземних юрисдикціях, зокрема й в іноземних державних органах, установах, закордонних чи міжнародних судах, арбітражах, міжнародних організаціях, закордонних фінансових установах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, які виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності «Нафтогазу».

Згідно з тендерними умовами, термін надання послуг - 2 роки з дати підписання договору.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитному контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно сповістив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» відбуваються в Англії, Швейцарії і Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території країни у спорі про контракт на транзит газу. Зараз «Нафтогаз» оспорює це рішення суду.