Порошенко скоординував з американцями заходи з протидії будівництву «Північного потоку-2»

Заступник державного секретаря США висловив "непохитну" підтримку України з боку США і категоричний спротив проекту «Північний потік-2».

Президент України Петро Порошенко і новопризначений заступник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон скоординували підходи і практичні заходи з протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, зустріч Порошенка і Феннона відбулась сьогодні

Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема у сфері енергетичного співробітництва.

«Ми маємо дуже великий перелік тем для обговорення. Можу наголосити, що сьогодні вперше енергоблок Южно-Української атомної електростанції запрацював на американському паливі компанії Westinghouse», - сказав Порошенко.

Глава держави нагадав, що відповідні домовленості були досягнуті під час його зустрічей з президентом США Дональдом Трампом.

Співрозмовники скоординували підходи і практичні заходи української та американської сторін у питанні протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2».

«Дуже важлива наша координація у питаннях недопущення будівництва «Північного потоку-2» як проекту, який загрожує не лише енергетиці України і Європи, а напряму стосується геополітичної безпеки. І я вітаю абсолютно чітку і послідовну позицію американського президента Дональда Трампа і американської Адміністрації, американського уряду. Для нас це надзвичайно важливо», - підкреслив Порошенко.

Глава держави висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку та практичну допомогу Україні в її зусиллях з диверсифікації джерел енергопостачання, зниження залежності у цьому питанні від РФ, реформування енергетичного сектора.

Своєю чергою Феннон підкреслив важливість відносин між країнами, зокрема у сфері енергетичної безпеки.

«Також хочу висловити непохитну підтримку України з боку США і категоричний спротив проекту «Північний потік-2». Хочу підкреслити необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні. Ми всі єдині в США щодо підтримки України», - сказав він.

«Я хотів би поаплодувати Вам за Ваше лідерство, а також країні, за ті реформи, які ви проводите. Ці реформи сприяють ще більшому обсягу інвестицій. Вважаю, що ці реформи є важливим сигналом для решти світу інвестувати в Україну. Бізнесмени зацікавлені у прозорих, зрозумілих та прогнозованих правилах, і ви встановлюєте такі умови», - наголосив Феннон.