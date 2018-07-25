﻿Енергоблок Южно-Української АЕС запрацював на американському паливі

Порошенко підкреслив, що про постачання американського палива Westinghouse на Южно-Українську атомну електростанцію він домовився під час останніх зустрічей з лідером США Дональдом Трампом.

Енергоблок Южно-Української атомної електростанції запрацював на американському паливі компанії Westinghouse. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

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"Сьогодні вперше енергоблок Южно-Української АЕС запрацював на американському пальному компанії Westinghouse. Це те, про що ми домовилися з президентом США Дональдом Трампом під час наших зустрічей у Білому домі, у Нью-Йорку та у Брюсселі під час саміту НАТО. І мені дуже приємно, що розвиток нашої співпраці є надзвичайно активним", – повідомив він.

У серпні 2016 року Україна домовилася з компанією Westinghouse про будівництво заводу з виробництва палива для ядерних реакторів.

За даними Державної служби статистики, за перший квартал 2018 року Україна імпортувала ядерне паливо на суму $96,4 млн, із яких $67,99 млн було заплачено російській компанії ТВЕЛ.