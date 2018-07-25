Держпідприємство "Енергоринок" відзвітувало про зростання прибутку в 3 рази

У першому півріччі чистий прибуток підприємства становив 1,8 млрд грн.

Державне підприємства "Енергоринок" у січні-червні 2018 року збільшило чистий прибуток у 3,11 раза порівняно з аналогическим періодом 2017 року - до 1,805 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті підприємства.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у першому півріччі збільшився на 18,9% - до 85,42 млрд грн, порівняно з першим півріччям 2017 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за перше півріччя становила 83,7 млрд грн, а валовий прибуток - 1,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня «Енергоринок» залучив кредит у державного "Ощадбанку" на суму 2,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Енергоринок» виконує функції гуртового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії. Компанія отримує розрахунки за електроенергію від постачальників (обленерго) і оплачує генеруючим компаніям вартість виробленої ними електроенергії.

Для проведення розрахунків з виробниками електричної енергії, в тому числі для здійснення авансових платежів (для закупівлі електростанціями палива), «Енергоринок» залучає кредити у державного уповноваженого «Ощадбанку».