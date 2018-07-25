В Україні скоротилися запаси вугілля

Запаси антрацитового вугілля на ТЕС за тиждень скоротилися на 11,7% - до 327,7 тис. тонн. Запаси вугілля газової марки скоротилися на 6,8% – до 1 млн тонн.

Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 18 по 25 липня поточного року скоротилися на 11,7% – до 327,7 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 6,8% – до 1,004 млн тонн з 1,077 млн тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 8% – до 1,332 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.