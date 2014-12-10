Швейцарці пред'являть двом менеджерам "Газпрому" обвинувачення в корупції

Їх підозрюють в отриманні хабарів під час будівництва газопроводу Ямал-Європа, повідомляє РБК із посиланням на NRC Handelsblad.

Судовий процес над ними почнеться навесні 2015 року. Це перший випадок, коли держава у Західній Європі переслідує людей з верхівки російської газової монополії, зазначає видання.

Адвокат Будзуляка Філіп Курра заявив NRC, що слідство завершене і він та його клієнт чекають обвинувального акта. Захист росіян побоюється «політичної вмотивованості» розслідування. На запит адвокат на момент здачі матеріалу не відповів.

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Банківські рахунки Будзуляка і Шайхутдінова у Швейцарії були заморожені ще у 2010 році в рамках розслідування прокуратури, пише голландська газета. 8 грудня виданню стало відомо, що суд відхилив клопотання Будзуляка про розблокування рахунків.

За даними NRC, у Швейцарії заблоковані рахунки Будзуляка на $1,3 млн. Швейцарська газета Tages Anzeiger пише про три рахунки на загальну суму майже $1,4 млн.

Прокуратура Швейцарії у вівторок не відповіла на прохання прояснити статус справи.

У листопаді 2013 року відомство звинуватило шведську компанію Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) у даванні хабарів топ-менеджерам «російської держкомпанії», щоб ті гарантували їй укладення контрактів на постачання газових турбін для газопроводу Ямал - Європа. За даними слідства, SIT незаконно платила співробітникам «російської держкомпанії» від 2004 по 2006 рік кошти перераховувалися на рахунки у швейцарських банках (це стало підставою для кримінального розслідування у Швейцарії). Після пред'явлення обвинувачень SIT визнала свою провину та погодилася пожертвувати $135 тис. на користь Міжнародного комітету Червоного Хреста і ще $10,6 млн виплатити як штраф.

Корупційна схема, за даними слідства, почалася ще в кінці 1990-тих років, коли SIT не входила до складу Siemens, а належала шведсько-швейцарському інженерного концерну ABB. Приводом до розгляду послужили консультаційні угоди між «дочкою» ABB і кіпрською фірмою Burlingame Consulting Limited. Через цю фірму гроші нібито перераховувалися на рахунки російських фігурантів розслідування.

На початку вересня ЗМІ повідомляли, що у Швейцарії двох менеджерів російської компанії «Газпром» запідозрили в корупції. Обвинувачення планувалося пред'явити до кінця 2014 року.