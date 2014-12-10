В Україні хочуть закрити до 2019 року всі 32 збиткові держшахти

Кабінет міністрів України в рамках нової політики енергонезалежності країни планує закрити 32 збиткових державних шахти впродовж 2015-2019 років, йдеться в програмі діяльності уряду, опублікованій на веб-сайті Кабміну.

Згідно з програмою, Кабмін також до кінця 2019 року має намір законсервувати 24 шахти, а 37 – приватизувати.

Крім того, уряд визначив одним з пріоритетних завдань своєї діяльності купівлю вугілля на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, на підконтрольній проросійським бойовикам території Донецької і Луганської областей розміщені 83 шахти державної та приватної форми власності, що складає 55% від загальної кількості шахт у країні (всього 150).

Читайте такожУкраїна в листопаді скоротила видобуток вугілля майже в два разиЗ 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля, 37 шахт перебувають на території, контрольованій владою України, з них 25 шахт працюють у режимі вуглевидобування, 12 шахт - у режимі підтримки життєдіяльності.

При цьому 53 шахти перебувають на території Донецької та Луганської областей, контрольованій терористами.

Довідка УНІАН. Вугледобувні підприємства України в листопаді поточного року скоротили видобуток вугілля на 43,7% - до 4,1 млн. тонн проти 7,3 млн. тонн у листопаді 2013 року. З них на державних шахтах було видобуто 922,5 тис. тонн вугілля, що в 2,3 раза менше, ніж у листопаді 2013 року.

Видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,5 млн. тонн. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн. тонн вугілля (скорочення на 21,6%).