У Німеччині почали укладати труби для газопроводу «Північний потік-2»

Роботи з укладання труб почалися в Грайфсвальдській затоці під містом Лубмін. Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця 2019 року.

Компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", яким паливо буде поставлятися безпосередньо з Росії до Німеччини.

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Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, приступило до робіт на наземній стикувальній станції під Любміном в Грайфсвальдській затоці.

На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті підземним тунелем, що веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії.

Nord Stream 2 ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні розпочнуться роботи з безпосереднього укладання труб.

Спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", проти якого протестують Україна, країни Балтії і Польща, планується завершити до кінця 2019 року.