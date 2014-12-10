Український суд вирішив захистити майно компанії, пов'язаної з «сім'єю» Януковича

Київський апеляційний господарський суд України зняв арешт з майна компанії «Голден Деррік», контроль над яким намагається повернути державна компанія НАК «Надра України».

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Чорновалова для програми «Схеми» – спільного телевізійного проекту Радіо Свобода і Першого національного.

У 2012-2013 роках колишнім керівництвом НАК «Надра України» були продані фірмі «Голден Деррік» за трохи більше 20 мільйонів гривень частки відразу в трьох об’єднаннях, які видобувають газ на одному з найбільших газовому родовищ України – Сахалінському. Завдяки цьому, за даними НАК «Надра України», лише за два роки «Голден Деррік» змогла заробити близько 120 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті. Але компанія так і не розрахувалася з НАК «Надра України» за викуплені державні частки в бізнесі. Це дало законну підставу вже новому керівництву державної компанії звернутися до суду з позовом до «Голден Деррік» про розрив договорів і повернення НАК «Надра України» активів, які генерують мільйони гривень щомісяця.

У жовтні-листопаді господарський суд Києва розірвав вищевказані договори, а також заборонив компанії «Голден Деррік» вчиняти будь-які дії з відчуження активів. Проте Київський апеляційний господарський суд зняв заборону. Тепер приватна фірма може перепродати частку, за яку не розрахувалася з державою – і Україна в особі НАК «Надра України» вже не зможе повернути контроль над цими активами.

Читайте також«Надра України» намагається відсудити у компанії екс-міністра Ставицького свою частку в газовому родовищі«Київським апеляційним господарським судом абсолютно безпідставно було задоволено скаргу «Голден Деррік» та скасовано ухвалу Господарського суду по забезпеченню позову та надано право на відчуження частки. Тобто, що дане рішення означає? На сьогоднішній день компанія «Голден Деррік» може абсолютно безперешкодно відчужити іншим сторонам участь у спільній діяльності, чим самим у майбутньому для нас створять проблеми щодо повернення державною компанією контролю над участю у Сахалінському родовищі», – розповів голова НАК «Надра України» Ярослав Климович в інтерв’ю програмі «Схеми».

Згідно з інформацією Єдиного державного судового реєстру, рішення на користь оточення екс-президента ухвалила трійка суддів Київського апеляційного господарського суду на чолі з Ларисою Смирновою. Саме на цю суддю неодноразово скаржилися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Востаннє це робив народний депутат від ВО «Свобода» Олег Осуховський, який запідозрив її у сприянні рейдерам. Втім, Вища кваліфікаційна комісія суддів не взяла до уваги звернення, йдеться в сюжеті.

10 грудня має розглядатися чергове слухання справи держава проти «Голден Деррік».

У «Голден Деррік» відмовилися коментувати, з чим пов’язаний стрімкий розвиток компанії за часів президентства Віктора Януковича і чому вона не розрахувалася з НАК «Надра України» за отримані державні активи. Контроль над «Голден Деррік», за даними Української правди, через кіпрську «Хартлог Лімітед» здійснюють екс-міністри уряду Миколи Азарова – Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також колишній народний депутат Партії регіонів Юрій Іванющенко.