Ціни на нафту марки Brent знизилися до $65,75

До 13.50 ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,09 до $65,75 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,19 до $62,63. У вівторок ціни на обидва еталони впали до п'ятирічних мінімумів, передає Reuters.

"Незважаючи на коливання протягом дня, фундаментальні показники не змінилися: пропозиція перевищує попит більшу частину року. Ціни не перестають знижуватися; цікаво, коли вони досягнуть дна, тому що поки що його не видно", - сказав старший аналітик National Australia Bank Фін Зібел.

Запаси нафти у США зросли на 4,4 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти (API), за прогнозу зниження на 2,2 мільйона барелів. Управління енергетичної інформації США знизило прогноз зростання видобутку нафти у країні до 2015 року на 100.000 барелів на добу з урахуванням низьких цін і повільного зростання споживання.

Читайте такожОПЕК: попит на нафту картелю у 2015 році буде мінімальним за 12 років

ОПЕК може провести позачергову нараду до планової зустрічі у червні, щоб обговорити заходи проти надлишку нафти на світовому ринку, повідомив міністр енергетики Алжиру. На нараді ОПЕК у листопаді під тиском лідера картелю Саудівська Аравія вирішила не знижувати видобуток, щоб зберегти частку світового ринку.

Управління енергетичної інформації США (EIA) знизило прогнози зростання світового споживання нафти і видобутку нафти в США у 2015 році.

"Майже всі новини викликають зниження ринку. Звіт API показав значне зростання запасів, а EIA зробив песимістичний прогноз, істотно знизивши прогноз зростання споживання в майбутньому році", - сказав аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта дешевшає через заяви Ірану про бажання збільшити видобуток.