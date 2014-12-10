Медведєв звинуватив США у зриві проекту «Південний потік»

«Об'єктивно він («Південний потік») заморожений, і прийняте рішення про те, щоб від нього відмовитися. Чому? Тому що, на жаль, Болгарія не дала дозвіл. Але справа навіть не в Болгарії. Болгарія, на жаль, у даному випадку діяла як звичайний член Євросоюзу, зазнавала тиску як з боку європейської влади у Брюсселі, так, скажімо відверто, і з боку американців. І неконструктивна позиція Європейської комісії. Я сам неодноразово з ними на цю тему розмовляв, наш президент про це з ними говорив, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер - УНІАН) нескінченно мотався для всякого роду узгоджень і переговорів», - сказав Медведєв.

За його словами, російській стороні сказали, «що такий проект не потрібен».

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«Ну не потрібен - значить, не потрібен. Тоді ми будемо збільшувати потужності «Блакитного потоку» або створювати додаткові потужності по Чорному морю, як ви говорите, там створювати хаб, такий спеціальний розподільчий центр, на території Туреччини, звідки газ може поставлятися в інші країни. Це не менш цікава ідея, до якої можуть підключитися і європейські партнери, які входять у Євросоюз, й інші партнери. Але це вже буде інший проект, і там буде інший вхід. Природно, про це ми будемо з ними проводити переговори», - додав російський прем'єр.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» з будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу запланований на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Однак 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і голова «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту у зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва. Причому, за оцінками експертів, сума коштів, уже вкладена в реалізацію проекту, склала близько 5 млрд дол.

В Україні неодноразово наголошували на політичну та економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було "обійти Україну" і позбавити українську ГТС газового ресурсу.