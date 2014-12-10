Іран заперечує домовленості з Росією про обмін нафти на товари

Міністр нафтової промисловості Ірану Біджан Зангане спростував повідомлення про те, що його країна незабаром домовиться з Росією про постачання нафти в обмін на російські товари, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Mehr.

За повідомленням агентства, міністр економіки Росії Олексій Улюкаєв наприкінці листопада сказав, що Росія сподівається найближчим часом домовитися з Іраном про постачання йому зерна та обладнання в обмін на нафту, але, за словами Зангане, таких планів немає.

"Ідея про бартер іранської нафти в обмін на російські товари не відповідає дійсності, і між двома країнами ніколи не було такої угоди. Іран і Росія просто домовилися про двосторонню співпрацю в нафтогазовій сфері, яка дозволить Ірану скористатися технічними та операційним можливостями російських фірм у нафтогазовій галузі", - процитувала міністра агентство Mehr.

Читайте такожНафта дешевшає через заяву Ірану про бажання збільшити видобуток Джерела в обох країнах повідомили Reuters раніше, що країни обговорюють бартерну угоду на $20 мільярдів, яка дозволить Росії отримувати до 500.000 барелів іранської нафти на добу в обмін на товари і послуги. Ірану така угода дало б можливість збільшити експорт нафти в обхід західних санкцій.

США попередила Росію про небажаність такої домовленості на тлі переговорів з Іраном про його ядерну програму.