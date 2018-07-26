У компанії Фірташа пройшли обшуки – «Нафтогаз» назвав причину

"Нафтогаз" звинувачує "Регіональну газову компанію" в спробі відвернути увагу громадськості від крадіжок газу компаніями цієї групи.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вважає, що заяви «Регіональної газовій компанії» (РГК) про нібито замовний з боку "Нафтогазу" характер обшуків, які здійснили раніше правоохоронці в офісі цієї компанії, є провокаційними і покликані відвернути увагу громадськості від крадіжок газу компаніями, що входять в РГК (облгазами).

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

"Нафтогаз" нагадав, що правоохоронці проводять обшуки також у оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз", останній відбувся минулого тижня, і кожен раз керівництво "Укртрансгазу" забезпечує максимальне сприяння роботі правоохоронних органів.

"З 1 серпня повинна набути чинності версія Кодексу газотранспортної системи, затверджена попереднім складом Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), без урахування пропозицій «Укртрансгазу», в порушення законної процедури. Є вагомі підстави вважати, що у створенні цього кодексу брали участь юристи, які працюють на олігарха Дмитра Фірташа, фактичного власника РГК", - йдеться в повідомленні.

Також НАК вважає, що Кодекс у нинішній редакції покликаний закріпити як монополізм облгазів на регіональних ринках, так і можливість для них безкарно займатися несанкціонованим відбором, тобто крадіжками, газу.

"Нафтогаз» послідовно виступає за якнайшвидше введення добового балансування газу в Україні, але заснованого на європейських принципах прозорості та забезпечення інтересів всіх учасників ринку. Введення добового балансування, заснованого на чинному Кодексі ГТС, створеному для задоволення інтересів облгазів, призведе лише до легалізації схем розкрадання газу і дискредитує саму ідею створення в Україні прозорого та ефективного ринку газу", - сказано в повідомленні прес-служби.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що РГК звинувачує "Нафтогаз" у тиску на компанію шляхом проведення замовних обшуків.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня держкомпанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз», 100% «дочка» «Нафтогазу», заявила, що Кодекс ГТС не відповідає ні духу європейського законодавства і нормам Третього енергопакету, ні практикам європейських газових операторів.

Раніше в «Укртрансгазі» планували до 2018 року перейти на щоденне складання балансів природного газу і запустити балансуючий ринок.

НКРЕКП наполягає на запровадженні з 1 серпня 2018 року процедури добового балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС.

Довідка УНІАН. Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. «Укртрансгаз» за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту та пропозиції.