ЗМІ назвали співробітників «Нафтогазу», які отримали скандальні премії за перемогу над «Газпромом»

Коболєв і Вітренко отримали близько 70% від усієї суми премій за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв і комерційний директор компанії Юрій Вітренко отримали близько 70% від усієї суми премій за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Про це повідомляє Insider з посиланням на джерело в компанії.

Співрозмовник видання назвав імена 11 із 41 премійованого, яких раніше засекретив "Нафтогаз".

- голова правління Андрій Коболєв

- комерційний директор Юрій Вітренко

- директор з юридичних питань Ярослав Теклюк

- перший заступник голови правління Сергій Перелома

- заступник голови правління Сергій Коновець

- завідувач канцелярією Валентина Пишун

- директор з персоналу Маргарита Короткова

- директор з адміністративної діяльності та енергоефективності Віталій Щербенко.

- директор з корпоративної безпеки Костянтин Пожидаєв

- начальник департаменту безпеки Володимир Лупащенко

- начальник спеціального відділу Віктор Пасічник

За словами джерела, більшість з перерахованих до процесу в Стокгольмському арбітражі залучені не були.

Відомо також, що члени правління Юрій Колбушкін і Микола Гавриленко премій не отримали, а сума виплати Сергію Переломі становила 8 млн грн, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді щодо транзитного контракту, за рішенням якого «Газпром» повинен виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року повинна була бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

В середині червня комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що співробітники компанії «Нафтогаз України» вже отримали першу частину премії на суму 20,7 млн дол.

За його словами, премії отримали близько 40 осіб, які працювали над арбітражним процесом.

Інші премії планувалося виплачувати протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.

Прокуратура Києва в липні відкрила кримінальне провадження за фактом виплати наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" премії в розмірі 46,3 млн дол. співробітникам компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.