Кабмін затвердив ТЕО добудови двох блоків Хмельницької АЕС вартістю 72 мільярди

Рішення ухвалено з подальшим доопрацюванням Міненерговугілля разом з «Енергоатомом» і Мінекономрозвитку в частині впровадження на енергоблоках №3 і №4 ХАЕС реакторних установок, крім установок виробництва країни-агресора.

Кабінет міністрів затвердив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) вартістю 72,4 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року).

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 11 липня.

Рішення вимагає подальшого доопрацювання Міністерства енергетики та вугільної промисловості разом з Національною атомною енергогенеруючою компанії «Енергоатом» і Міністерством економічного розвитку і торгівлі в частині впровадження на енергоблоках №3 і №4 ХАЕС реакторних установок, крім установок виробництва країни-агресора.

Відзначається, що компанія Škoda JS (Чехія), яка, згідно з ТЕО поставлятиме реакторні установки для даних енергоблоків, належить компанії «Об'єднані машинобудівні заводи» (Росія).

Згідно з ТЕО, текст якого має УНІАН, після денонсування договору про добудову цих енергоблоків з Росією єдиним варіантом, що забезпечує добудову в найкоротші терміни за мінімізації витрат, є застосування реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор) виробництва компанії Škoda JS (Чехія).

На двох енергоблоках передбачається встановлення турбіни виробництва компанії «Турбоатом», а генератора від «Електроважмашу» (обидва підприємства - Харків).

Встановлена електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2094 МВт, а двох турбогенераторів - 2200 МВт.

Таким чином, можлива експлуатація двох енергоблоків на потужності 2200 МВт.

Річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.

Загальна вартість добудови двох енергоблоків - 72,4 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року), в тому числі вартість обладнання - 46,3 млрд грн. При цьому вказується, що це не остаточна вартість.

Для потреб 30 км зони спостереження передбачено виділення до 10% від загальної вартості добудови.

Терміни будівництва - 84 місяці від початку робіт, а введення в експлуатацію енергоблоку №3 – приблизно 2025 рік.

Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблоку №3 - 75%, енергоблоку №4 - 28%.

Також зазначено, що можливе перше завантаження ядерного палива виробництва компанії Westinghouse (США).

Як повідомляв УНІАН, 5 липня урядовий комітет схвалив ТЕО добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, а 11 липня Кабмін переніс затвердження цього ТЕО з невідомих причин.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорт», також брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Наприкінці 2014 року голова «Енергоатома» Юрій Недашковський заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої будь-яких зрушень у реалізації цього проекту. Тоді очікувалося, що замінити «Росатом» (материнська компанія «Атомстройекспорт») зможе чеська Škoda (власником чеської Škoda JS a.s. є юридична особа, зареєстрована в Росії).

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС з Російською Федерацією.

За оцінками «Енергоатому», завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

На початку листопада 2017 року «Енергоатом» отримав від «Китайської національної ядерної корпорації» (CNNC) і «Індустріального комерційного банку Китаю» (ICBC) пропозицію з надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведеться кілька років, зокрема й через відсутність фінансування.