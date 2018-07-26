Гройсман про газ: як тільки ми відмовимося від імпорту - відразу рішуче знизимо ціни

На думку прем'єра, відкриття геоінформації та проведення прозорих аукціонів дозволить Україні збільшити власний видобуток газу і відмовитися від її імпорту.

Відкриття геологічної інформації та запуск прозорих аукціонів на користування надрами дасть змогу Україні збільшити власний видобуток газу і відмовитися від його імпорту.

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Про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Завдання наше абсолютно чітке: відкрити всі геодані про надра, надати можливість на основі прозорих аукціонів приходити українському бізнесу, світовому бізнесу, і добувати український газ, щоб ми повністю відмовилися від імпорту», - зазначив Гройсман.

Він додав, що відмова від імпорту газу дасть змогу істотно знизити ціни на нього всередині країни.

«Як тільки ми відмовимося від імпорту - ми відразу рішуче знизимо ціни на газ і не будемо перебувати під впливом міжнародної кон'юнктури цін на газ. Ось наше стратегічне завдання. Не подачки і знижки, а системне остаточне зниження цін, яке можливе лише тоді, коли ми будемо видобувати газ в кількості, яка необхідна і населенню, і промисловості», - підкреслив Гройсман.

Прем'єр зазначив дивність того факту, що Україна раніше завжди купувала газ у Росії, маючи значні власні поклади природного газу, і звинуватив у такій ситуації попередні керівництва країни.

«Щойно наставав грудень, будь-яка влада схиляла голову і коліна, повзла до Москви і домовлялася, яка буде ціна газу, який буде транзит. У той час, коли наші надра були занедбані, корумповані і закриті абсолютно для всіх. Лише сьогодні ми бачимо, що є багато витоків інформації, що за цими махінаціями стояли представники тодішньої влади», - сказав Грйосман.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня прем'єр-міністр заявив, що Україна має непогані шанси досягти енергонезалежності до 2020 року в зв'язку зі збільшенням видобутку газу державною компанією «Укргазвидобування», а також приватними компаніями.

При цьому, Держгеонадр не проводила аукціони на користування надрами і затримувала з видачею ліцензії, в тому числі для компанії "Укргазвидобування", в зв'язку з чим її діяльність гостро критикувалася з боку гравців ринку.

У середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.

Державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу в Україні на 3,1% - до 20,8 млрд куб. м. За цей самий період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Відповідно до урядової програми з нарощування видобутку та скорочення споживання, до 2020 року планується, що показник видобутку держкомпанії «Укргазвидобування» зрівняється з показником споживання секторів населення і теплокомуненерго (становитиме 20 млрд куб. м газу).