Ціни на нафту сьогодні вперше з 2009 року упали нижче $65

Вартість нафти сорту Brent станом на 18.10 мск знижувалася на 2,8% до $64,98 за барель, пробивши психологічний рівень $65 за барель уперше з 2009 року, свідчили дані торгової системи ICE. Однак станом на 18.20 мск котирування Brent знову зросли до рівня $65,16 за барель, повідомляє ТАСС.

Падіння нафтових котирувань прискорилося після публікації прогнозу ОПЕК, згідно з яким попит на нафту країн картелю в 2015 році виявиться мінімальним за 12 років.

При цьому організація прогнозує зниження попиту на нафту країн ОПЕК у 2015 році на 300 тис. барелів на добу до 28,92 млн барелів проти 29,4 млн барелів у 2014 році. Крім того, прогноз ОПЕК світового попиту на нафту в 2014 році був знижений на 120 тис. барелів на добу.

Новий прогноз організації передбачає зростання світового попиту в 2014 році на 930 тис. барелів на добу до 91,13 млн барелів на добу.

Читайте такожРосія через зниження цін на нафту переглядатиме бюджет-2015Грудневий прогноз світового попиту на нафту в 2015 році також знижено - на 70 тис. барелів на добу порівняно з листопадовим прогнозом ОПЕК. Новий прогноз передбачає зростання світового попиту на нафту в 2015 році на 1,12 млн барелів на добу до 92,26 млн барелів на добу.

На тлі падіння цін на нафту прискорилося ослаблення російської валюти. Станом на 18.30 мск курс долара на торгах Московської біржі зріс на 63 копійки порівняно з рівнем учорашнього закриття, до 54,68 рубля. Євро подорожчав на 1,05 рубля до 67,92 рубля, встановивши новий рекорд вартості.