Газ для населення не подорожчає до вересня

Уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних зобов’язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних зобов’язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 вересня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

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Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, 26 липня, повідомляє прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На цей момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.