"Енергоатом" з початку року подвоїв прибуток

При цьому чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився на 1,1% - до 20,7 мільярда гривень.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-червні 2018 року отримало 3,186 мільярда гривень чистого прибутку, що на 95,55% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про йдеться у звітності компанії за 6 місяців 2018 року, опублікованій на її сайті.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився порівняно з січнем-червнем 2017 року на 1,1% - до 20,747 мільярда гривень з 20,521 мільярда гривень.

Собівартість реалізованої продукції за перше півріччя становить 15,581 мільярда гривень, а валовий прибуток - 5,166 мільярда гривень.

Інші операційні витрати компанії в січні-червні скоротилися в 4,2 рази - до 403,2 мільйона гривень, порівняно з січнем-червнем минулого року.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" закінчив 2017 рік із збитками у розмірі 1,3 мільярда гривень, у 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.