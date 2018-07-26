Нацкомісія опублікувала методику стимулюючого тарифоутворення для обленерго

Прийняття документа забезпечить чітке визначення механізму формування необхідного доходу і тарифів на послуги з розподілу електроенергії.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала оновлену методологію стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів) для енергопостачальних компаній.

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Відповідний документ опублікований на сайті комісії.

Згідно з документом, його прийняття забезпечить чітке визначення механізму формування необхідного доходу і тарифів на послуги з розподілу електроенергії і передбачить розрахунок необхідного доходу і тарифи на послуги з розподілу електроенергії в умовах запровадження стимулюючого регулювання, а також в перехідний період до нього, з урахуванням визначеної структури і порядку встановлених дій.

У документі зазначено, що норму доходу на регуляторну базу активів (старі, тобто створені до введення нової методики тарифоутворення, і нові) встановлює окремо НКРЕКП і вже після цього розраховується прибуток на регуляторну базу активів.

Також скасовується вся нормативна база, яка була прийнята до цього.

Як повідомляв УНІАН, з 11 січня 2017 року в Україні набула чинності нормативно-правова база для переведення регіональних енергопостачальних компаній (обленерго) на стимулююче тарифоутворення. Згідно з постановами регулятора, норма доходу на регуляторну базу активів (старі, тобто створені до введення нової методики тарифоутворення, і нові) затверджено на рівні 12,5%. Цю норму доходу буде отримувати компанія (вона буде закладена в тариф обленерго) протягом регуляторного періоду (3 або 5 років).

Така методика була розкритикована низкою експертів та Кабміном. Наприклад, прес-служба уряду в січні повідомила, що встановлені НКРЕКП однакові (12,5%) ставки прибутковості і на стару, і нову базу активів призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо позначиться на споживачах з-за зростання цін на товари і послуги.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та ін), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.