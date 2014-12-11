Порошенко і прем'єр Австралії обговорили купівлю урану та вугілля

"Ми обговорили сьогодні можливість співпраці у сфері ядерної енергії. В України є можливість закуповувати австралійський уран для наших атомних електростанцій", - сказав Петро Порошенко, слова якого наводить місцеве видання Australian.

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Зі свого боку Ебботт заявив, що, якщо проект відбудеться, він буде вигідний обом сторонам. За даними Bloomberg, обговорювалися також можливі поставки австралійського вугілля, повідомляє РИА Новости.

Крім того, Порошенко запросив Ебботта відвідати Київ у 2015 році.

У середу український лідер вперше в історії України прибув з державним (вищим за важливістю) візитом до Австралії. Протягом двох днів Порошенко планує відвідати Мельбурн, Канберрі і Сідней, де проведе ряд зустрічей.

Раніше стало відомо, що уряд України в рамках диверсифікації поставок енергоносіїв має намір істотно розширити співробітництво з американською компанією Westinghouse по закупівлі палива для АЕС.